Gediz Belediyesi Hizmet Binası önündeki meydanda gerçekleştirilen kutlamalara AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Garnizon Komutanı Per. Atğm. İsmail Yapıcı, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz İlçe Jandarma Komutanı Jan. Binbaşı İsmail Sert, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Borucu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Güner Yiğit, AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı, AK Parti Gediz Gençlik Kolları, AK Parti Gediz Kadın Kolları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, İlçemiz Daire Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur-an’ı Kerim Tilaveti okunarak vatandaşlara helva dağıtımı yapıldı.

Gediz Belediyesi Hizmet Binası önündeki meydanda konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “15 Temmuz gecesi; Vatan hainlerinin milletimizin birliğine ve dirliğine gölge düşürmek için devlet yapısını çökertmek amacıyla yaptıkları alçakça bir saldırı olarak tarihe geçmiştir. Allah’a şükür Halkımız dimdik ayaktadır. Gediz olarak tek yumruk olduğumuzu gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz.Ülkesini, Milletini ve Bayrağına sahip çıkan bu yüce Millet sayesinde vatan hainlerinin gerçekleştirdiği alçakça yapılan darbe girişimi yurdun her yerinde bedelini canı ile ödemeye göze alanlar tarafından Alahu ekber nidalarıyla boşa çıkarılmıştır. Halkımız Demokrasiye, Vatanına, Milletine ve Bayrağına sahip çıkmıştır" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, konuşmasında, “İki sene önce bu akşam hep beraber yine bu meydanlardaydık. Hain bir darbe girişimi, bir kalkışmasının arifesinde hemen ardında meydanlarda 27 gün süren nöbetlerimizi tuttuk hep beraber. Hiçbir mazeret yoktur ki darbeye sebep olsun. Bunu millet olarak asla ve asla kabul etmiyoruz. Bundan sonraki süreçte de millet olarak bu tür hain kalkışmaların önünde, gerekirse tankların önüne yatarcasına, gerekirse uçaklara meydan okurcasına dindik Allah’ın izniyle karşı duracağız. Bu memleketin demokratik hayatına, bu ülkenin refahına kalkınmasına, bu milletin, bu devletin özgürlüğüne halel getirecek her türlü girişimin karşısında olacağız.Türkiye cumhuriyeti devletinin özü millettir. Özü sizlersiniz. Her şey sizler için var ve bundan sonra da her şey bu millet için olacak.Bundan sonra hiç ümitsizliğe kapılamayacağız. Yese mahal yok, üzüntüye mahal yok. Yalnız hep beraber çalışarak bir ve beraber olacağız. Bizlerde bu iman ve bu cesaret olduğu sürece hiç kimse, hiçbir güç bizim hakkımızdan gelemeyecektir. Bu vesile ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, “Tarihi şan ve şereflerle dolu aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişimini bertaraf etmiştir. Bizler de tarihimizin en önemli noktalarından biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması, unutturulmaması ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına gayret gösteriyoruz. Ülkemizin üzerinde hesap yapanların, hesapları ile birlikte figüranlarının yırtıp atıldığı bu güzel günün ikinci yıl dönümünü kutlar, başta 15 Temmuz Şehitlerimiz ve tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimizi ve o karanlık geceyi aydınlatan aziz milletimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki hitapları ve 15 Temmuz belgesel filmi Gediz Belediyesi Hizmet Binası önündeki led ekrandan naklen takip edildi.

Gediz Belediyesi Mehteran takımı konseriyle devam eden program, tüm camilerimizden selaların okunmasıyla ellerinde bayraklarla yüzlerce kişinin katıldığı Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşünün ardından program sona erdi. (RB-EFE)