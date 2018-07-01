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01 Temmuz 2018 16:29

Gediz’de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 3 hırsızlık zanlısı, polis tarafından yakalandı.

Gediz’de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

01 Temmuz 2018 16:29


Edinilen bilgiye göre, Özyurt Mahallesi’nde sarraf dükkanına girildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin Kütahya’da ikamet ettiklerini ve kiraladıkları araçla Gediz’e geldiklerini tespit etti. Polis, zanlılar H.Y. (36), F.D. (33) ve T.O.’yu (31) kiraladıkları araçla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan 1 adet demir kesme makası, eldiven, 1 adet keser, şapka ve kıyafetler ele geçirildi. Ayrıca Eskigediz beldesinde evden hırsızlık girişimi olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




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