Gediz'de ‘Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası' Programı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde ’Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası’ nedeniyle program düzenlendi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 'Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası' nedeniyle program düzenlendi.
Mesleki Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Programa, Kaymakam Muhammet Önder, Belediye Başkan Vekili Rıza Köylü, Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Meslek Yüksekokulu Müdürü Fethullah Karamete, Madeni Eşya Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar, Daire Amirleri, Okul Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program sonunda düzenlenen ödül töreninde belge dağıtımı gerçekleştirildi ve akabinde katılımcılara pilav ikram edildi. (EFE)