Gediz'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Kütahya'nın Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, minik öğrencileri ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye'de 81 ilde yapılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında; Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kurtuluş İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencilerini ağırladı.

Sporun genç yaşta başlamasına değinen Gediz İlçe Spor Müdürü Muhammed Keskin, “Okullarımızın tanıtım ve kariyer etkinliklerinde ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Kurtuluş İlköğretim Okulu E ve F şubesi anasınıfları öğretmenleri Hacer Demircan ve Filiz Erdoğan'a teşekkür eden Gediz İlçe Spor Müdürü Muhammed Keskin, “Ayrıca Kurtuluş İlköğretim Okulu idaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.(RB-EFE)