Gediz’de asfalt bakım ve onarım çalışması

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Kış ayları, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı bozulan yollarda fen işleri ekiplerimiz tarafından bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarına devam edilmektedir. Yama geçici bir çözüm, ancak hava şartları asfalt dökümüne uygun hale gelinceye kadar yollarda oluşan çukurların vatandaşları mağdur etmemesi için önemli bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Belediye olarak mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafikte aksamalara yol açıyor ve araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bu kapsamda sanayi sitesi ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

İlçede sürdürülen yol iyileştirme çalışmaları kapsamında, asfalt yama ekipleri altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı deforme olan güzergâhlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün Sanayi Sitesinde yürüttüğü bakım, onarım ve asfalt yama çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.(EFE)