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11 Ağustos 2018 12:26

Gediz’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilçede bulunan ortaokullardan başarı ile mezun olan 68 öğrenci, ’Bugünün iftiharları Geleceğin Mimarları’ projesi kapsamında ödüllendirildi.

Gediz’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

11 Ağustos 2018 12:26


Ödül törenine AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Garnizon Komutanı Per. Atğm. İsmail Yapıcı, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, İlçe Müftü Vekili Erdoğan Tuna, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.


Gediz’de bulunan ortaokullardan mezun olan öğrencilerin 52’si Fen Lisesi’ne, 4’ü Sosyal Bilimler Lisesi’ne, 7’si Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, 6’sı proje kapsamındaki liselere yerleşti. Öğrenciler yarım altın, çeyrek altın ve kol saati ile ödüllendirildi. (RB-EFE)




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