Gediz'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde “Bugünün iftiharları Geleceğin Mimarları” projesi kapsamında çeşitli liselere girmeye hak kazanan başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Verilen bilgiye göre, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı sponsorluğunda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ilçe ortaokullarından mezun olan öğrencilerden 52'si Fen Lisesine, 4'ü Sosyal Bilimler Liselerine, 7'si Anadolu İmam Hatip Liselerine, 6'sı ise proje kapsamındaki liselere girmeye hak kazanmıştı.

Daha önceki ödül törenine çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler için Belediye Başkanlık Makamında düzenlenen ödül törenine; Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Bahadur, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve öğrenci aileleri katıldı.

Ödül töreninde başarılı öğrencilere çeyrek altın ve kol saati hediye edildi.(EFE)