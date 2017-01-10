Gediz’de başarılı sporcular spor ayakkabısı ile ödüllendirildi

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Kulüpler Kros Ligi’nde Yıldız Kızlar’da Türkiye üçüncüsü olan Gediz Gençlik Spor Kulübü sporcuları ile Atletizm branşında Türkiye derecesi elde eden sporculara birer çift spor ayakkabısı hediye ederek ödüllendirdi.

Başarılı sporcular için Gediz Belediye Başkanlığında ödül töreni düzenlendi. Törene, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Ali Tanrıkulu, Atletizm Antrenörü Kenan Özcan, Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Zafer Özkurt ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Atletizmde dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederek spor ayakkabısı hediye eden Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, “Bugün buradaki manzara benim Gediz gençliği ile bir kez daha gurur duymama neden oldu. Gençliğimizin faydalı uğraşlar içinde olduğunu gördükçe, geleceğimiz ve gençliğimiz adına umutlanıyorum. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaşması adına spora yönlendirmeliyiz. Çıtayı daha yükseklere çıkarmak adına hep birlikte çalışacağız. Gediz Belediyesi olarak gençlere yaptığımız yatırımları geleceğimize yapılan yatırımlar olarak görüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençliğimizin her zaman yanında olarak onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.(MA-EFE)