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11 Temmuz 2017 03:58

Gediz’de Bülent Serttaş konseri

Kütahya’nın Gediz İlçesi’nde bu yıl 15’incisi düzenlenen Gediz Tarhana Festivali kapsamında Bülent Serttaş konser verdi.

Gediz’de Bülent Serttaş konseri

11 Temmuz 2017 03:58


Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında Bülent Serttaş sahneye aldı. Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük’ün yanı sıra 10 bine yakın vatandaşın izlediği konserde Bülent Serttaş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Konserin sonuna doğru sahneye çıkan Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu Gediz Tarhanasını Bülent Serttaş’a ikram etti. Sanatçıya ayrıca çiçek ve plaket takdim edildi.


Saraoğlu, vatandaşlara yaşattığı unutulmaz geceden dolayı sanatçıya teşekkür etti. (RB-EFE)




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