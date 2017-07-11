Gediz’de Bülent Serttaş konseri

Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında Bülent Serttaş sahneye aldı. Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük’ün yanı sıra 10 bine yakın vatandaşın izlediği konserde Bülent Serttaş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin sonuna doğru sahneye çıkan Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu Gediz Tarhanasını Bülent Serttaş’a ikram etti. Sanatçıya ayrıca çiçek ve plaket takdim edildi.

Saraoğlu, vatandaşlara yaşattığı unutulmaz geceden dolayı sanatçıya teşekkür etti. (RB-EFE)