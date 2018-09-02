Gediz’de Büyük Taarruz Atlı Birlik Yürüyüşü

26 Ağustos’ta Afyonkarahisar Kocatepe’den başlayan yürüyüş Süvari Birliğinin Çukurören Köyünden Gediz’e hareketi ile başladı. Gediz Halkı tarafından Gediz Belediyesi Hizmet Binası önünde süvari birliği karşılanarak Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törene; Kaymakam Muhammet Önder, Garnizon Komutanı Per. Asteğmen İsmail Yapıcı, Belediye Başkan Vekili Rıza Köylü, AK Parti İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Gediz’in Kurtuluş’unu kutlayan Kaymakam Muhammet Önder, “26 ağustos 1922’de Afyonkarahisar Kocatepe’de başlayan ve 9 Eylül’de İzmir’de düşmanın denize dökülmesi temsili canlandırmak amacıyla İlçemize gelen kahraman süvarilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında o günlerde Gediz’de mücadele etmiş atalarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Belediye Başkan Vekili Rıza Köylü “İstiklal Savaşı’nda Gediz söz konusu olduğunda 15 Mayıs 1919 ve 1 Eylül 1922 tarihleri arasındaki çok yoğun mücadelelerle geçen Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine çevrilen bir ülkenin, bir ilçenin, bir vilayetin torunlarıyız. 26 ağustos 1922’de Afyonkarahisar Kocatepe’de başlayan ve 9 Eylül’de İzmir’de düşmanın denize dökülmesi temsili canlandırmak amacıyla kahraman süvarilerimizden o günün kıyafetleri ve şartlarına uygun olarak düşmanın kaçış güzergâhı ve ordumuzun kovalama güzergâhını takip ederek abide Kızılüzüm üstünden Selendiye gideceklerdir. Bu vatanı bizlere emanet edenlere inşallah layık olmaya çalışırız. Tüm şehitlerimizi Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman süvarilerimizden de o günü bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tören sonunda Büyük Taarruz Atlı Birliği kortej eşliğinde Gediz caddelerinde halkı selamladı. 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz Karargahı’ndan 10 süvari ve 10 at ile başlayan yürüyüşün 9 Eylül’de İzmir Konak Meydanı’nda sona ereceği açıklandı.(EFE)