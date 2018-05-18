Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Ergenekon Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde beton kutu menfez yapılarak, 300 metre dere ıslah çalışması yapılmaktadır. Yapılan ıslah çalışmaları ile taşkın tehlikesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. İlçemizi daha yaşanabilir modern bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve ilçenin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.(EFE)