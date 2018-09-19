Gediz'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kitap okuma seferberliği kapsamında en çok kitap okuyan 3 öğrenci düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Gediz genelinde “Kitap Oku Geleceğini Doku” sloganıyla başlatılan okuma seferberliği kapsamında 1 aylık dönemde 18 kitap okuyan Fatıma Firdevs Vural birinci, 15 kitap okuyan Ayşe Yiğit İkinci, 12 kitap okuyan Nazlı Özdemir üçüncü oldu.

Okuma alışkanlığının önemine dikkat çeken ve gelişmiş toplumların en önemli özelliğinin okumadan geçtiğini belirten Kaymakam Muhammet Önder, “Okuma alışkanlığı her milletin özendiği, heveslendiği, artırmaya çalıştığı konulardan biri. Eğer toplumda okuma alışkanlığı artırmışsa daha medeni, daha gelişmiş bir toplum olur. Kitaplar bizim en iyi dostlarımız, en iyi arkadaşlarımız. Kitaplar bizim medeniyete, dünyaya, teknolojiye, inançlarımıza, dinimize açılan kapılarımız. Dolayısıyla o kapılardan girmezsek o dünyayı keşfetmemiz mümkün değil. İnşallah millet olarak daha çok okuyan, okuma alışkanlığını artırmış kişiler oluruz” dedi.

Kaymakam Önder, “Göstermiş oldukları başarı için okuyucularımızı tebrik ediyor, başta İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları olmak üzere böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül töreninde söz alan Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk Kitap ve kütüphane sayısının arttırılması gerektiğini ifade etti. Öztürk İlerleyen dönemde Bakanlık tarafından yatırım programına alınması düşünülen Gediz Halk Kütüphanesi yeni binası için 50 Bin TL bağışta bulunacağı sözünü de verdi.

Kaymakam Muhammet Önder'in konuşmasının ardından dereceye giren öğrenciler para ödülü ile ödüllendirildi.

Törene Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Gediz Belediye Başkan Vekili Erol Altıntaş, Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Kurtar Karaduman, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Esnaf Odası Başkanı Murat Ergöçmen, Lokantacı Kahveci, Berberler Odası Başkanı Ümit Kaynar, derceye giren öğrenci ve velileri katıldı.(RB-EFE)