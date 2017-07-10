Gediz’de ‘en güzel tarhana pişirme’ yarışması

Adnan Menderes Yaşam Parkı Kır düğün alanında 9 ev hanımının katılımıyla gerçekleşen yarışmada, yarışmacı hanımlar tarhanalarını en güzel şekilde jüri üyelerine sunmanın telaşı içine girdiler. Jüri üyeleri tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliği gibi kriterlere bakarak puanlama yaptılar.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2017 yılı Tarhana Pişirme yarışması 1.’si Suzan Çakal olurken, Hülya Aras ikinci, Gülçin Atak üçüncü oldu.

Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, her yıl düzenledikleri Geleneksel Gediz Tarhana Festivaliyle ilçenin adını ve kültürünü olduğu gibi tanıtmaya devam ettiklerini belirterek,”Bize bu güzel ananevi gıdayı ulaştıran büyüklerimize teşekkür ediyorum. Gediz sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan tarhana çorbasını artık her kez tanıyor. Özellikle kışın ekşili ve kızılcık tarhanasını tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Tarhananın için de kullanılan maddelerinden dolayı doyurucu ve enerji veren tarhana, doğal bir gıda ve doğal usullerle yapılıyor. Bugün burada yarışan kıymetli yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.

Gediz’de yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Saraoğlu; “Turizm bakımından önemli bir yere sahip olan Gediz, Türkiye’de termal su ile kayak merkezi’ni bir arada bulunduran bir yeryüzü harikasıdır. Tarhana yarışmasına katılan katılımcılarımıza ve yarışmacılarımızın hediyelerini özenle seçen sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmanın sonunda ödül töreni düzenlenerek günün anısına toplu fotoğraf çekinildi.(EFE)