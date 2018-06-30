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30 Haziran 2018 11:53

Gediz’de göletlere 8 bin yavru sazan bırakıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki göletlere 8 bin yavru sazan balığı bırakıldığı bildirildi.

Gediz’de göletlere 8 bin yavru sazan bırakıldı

30 Haziran 2018 11:53


2018 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında; Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünde üretimi gerçekleştirilen yavru sazan balıklarından Gediz’e tahsis edilen 8 bin adet yavru sazan balığı Gediz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Polat, Çeltikçi ve Erdoğmuş Köyleri Göletlerine bırakılarak balıklandırma çalışması yapıldı.


Gediz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cihan Ulusoy, “İlçemizde tarımsal sulama amacıyla Polatköy, Çeltikçi ve Erdoğmuş köyü göletlerinde yapılan balıklandırma çalışması, göletlerden ikinci bir değerlendirme fırsatı sağlayarak halkımızın sportif balıkçılık faaliyetlerine imkan sağlayacaktır. Balıklandırma çalışmalarımız her yıl devam edecek. Balık avcılığı esnasında amatör balıkçılarımızın boy ve kilo yasaklarına dikkat etmeleri göletlerdeki balık popülasyonunu arttıracaktır” dedi.(RB-EFE)




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