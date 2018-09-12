Gediz'de “Güven Huzur Uygulaması”

Kütahya'nın Gediz İlçesinde polis tarafından Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Gediz'de polis ve jandarma tarafından yapılan “Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 372 şahıs sorgulandı, aranan 2 şahıs yakalanırken, kesici alet taşıyan 1 şahsa işlem yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gediz'de de yeni eğitim ve öğretim döneminde güvenli ortamın sağlanabilmesi ve öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, suç ve suça konu unsurların tespiti amacıyla "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki aşamalı olarak yapılan uygulamada toplam 372 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken kesici alet taşımadan ise 1kişiye işlem yapıldı.

Ayrıca 80 araç sorgusu yapılırken, evrak eksiği olduğu tespit edilen araçlara idari para cezası uygulandığı bildirildi.