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Gediz'de her mahalleye yaşam ve mahalle parkı projesi hayata geçirildi

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe merkezindeki her mahalleye yaşam ve mahalle parkı yapımı projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.


Daha yeşil ve vatandaşların doğal ortamda vakit geçirebilecekleri alanlar yapmaya devam etiklerini belirten Başkan Muharrem Akçadurak, “ İlçemiz merkezindeki her mahalleye yaşam parkı ve mahalle parkı yapımı projesi hayata geçirilmiş ve yapılan parkların idamesi için çalışmalar kesintisiz devam etmektedir” dedi.


Akçadurak, “Parkların yapılması yanında bakımlarının yapılması daha önemlidir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle parklarımızın ve kent içerisindeki yeşil alanların bakımları aralıksız sürdürülmektedir. Bakım çalışmaları yanında yeni park, çevre düzenleme ve modern oyun parkı yapımları devam etmektedir. Çocukların hizmetine sunulacak modern oyun parkları, hem estetik bir görünüme hem de çocukların daha güvenli oyunlar oynamasını sağlayacak bir yapıya kavuşturulacak. Her Mahalleye yaşam parkı ve mahalle parkı yapımı projesi kapsamında Devlet Hastanesi bahçesine, Gazi Kemal Mahallesi 242 Sokak, Umurbey Mahallesi 621 Sokak Kültür Salonu yanına, Muhipler Mahallesi 546 Sokak, Uluoymak Mahallesi 129 Sokak ve Salur Mahallesi 359 Sokak Kültür Salonu yanında bulunan alana yeni çocuk oyun parkı, eski oyun gurupları sökülmüş ve yerine çocuklarımızın sağlık bakımında zarar görmeyecekleri malzemeden imal edilmiş oyun grubu yapılmıştır. Ayrıca Özyurt Mahallesi Özyurt Caddesi üzerinde bulunan Eski Ziraat Bankası Lojmanları olarak bilinen alanda peyzaj ve çevre düzenleri çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir ” dedi. (EFE)

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