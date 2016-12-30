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30 Aralık 2016 16:07

Gediz’de karla mücadele çalışması

Gediz’de karla mücadele çalışması

30 Aralık 2016 16:07

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından şehir içerisinde karla mücadele çalışması başlatıldı.
Yılın son günlerinde yağan yoğun kar nedeniyle başlatılan karla mücadele çalışması, ana arterler başta olmak üzere ilçenin bütün cadde ve sokaklarında sürdürülüyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, “İlçemizde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle hazırlıklı olan belediyemiz hemen karla mücadele çalışmalarını başlattı. Araç parkımızda bulunan kar aracı ve oluşturulan ekiplerle başta ana caddeler olmak üzere şehir merkezinde tüm yollarda kar temizleme işlemlerine erken saatlerde başlanmıştır. Belediyemiz karla mücadele çalışmasına devam edecektir. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları gerekmektedir. Araçlarında kar lastiği yok ise trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. Başta kendileri olmak üzere tüm ulaşım riske girmektedir” dedi.



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