Gediz'de 'Kodlama ve Robot Uygulamaları Eğitici' eğitimi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Zafer Kalkınma Ajansına yaptığı "Kodlama ve Robot Uygulamaları Eğitici Eğitimi" konulu proje başvurusu başarılı bulunarak kabul edildi.

Bu kapsamda Gediz'de görev yapan özellikle bu alana ilgi duyan öğretmenlere yönelik verilecek kurs neticesinde "Eğitmenlik Sertifikası" verileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre ilk etapta 30 öğretmenin sertifika alması planlanırken, bu eğitimler sonucunda sertifika alan öğretmelerin Gediz'de bulunan okullarda "Kodlama ve Robot Uygulamaları"nı yaygınlaştırmaları hedefleniyor. Yılsonunda eğitim alan öğreticilerin katkılarıyla ”Tekno Gediz” adlı bir atölye çalışması ortaya konulacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gediz İlçe Milli Eğitimi Müdürü Ahmet Aydın; “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanan ve yürütülen projede görev alan Şube Müdürü Mahmut Bahadur, yönetici ve öğretmenlerimiz Yaşar Kandemir, Mehmet Kartal, Okan Karaca, Tolga Dönmez, Ümit Karaduman ve Elif Ertaş'tan oluşan Proje ekibine teşekkür ederim. Projenin ilçemizde bu alandaki eksikliği gidereceğine, katkı sağlayacağına inanıyorum. Projeyle aynı zamanda teknolojiye ilgi duyan, yetenekli öğrencilerimizi keşfetme ve bu alana yönlendirme, teknolojinin zararlarının önüne geçilmesi gibi yararlar elde edilmesi düşünülmektedir” dedi.

Özellikle son yıllarda dijitalleşmenin hızlı gelişim kaydettiğini belirten Müdür Ahmet Aydın; “Bilişim okuryazarlığı olarak kodlama eğitimi milli eğitim müfredatına dâhil olmaya başladı. Kodlama eğitimi öğrencilere yalnızca gelecekteki kariyer tercihlerine ışık tutabilmek için değil, aynı zamanda da öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yaratıcılıklarını artırmak amacıyla müfredata eklendi. Kodlamanın motor becerilere katkı sağladığı ve beyin fonksiyonlarını da geliştirdiği araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.(RB-EFE)