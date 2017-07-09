Gediz’de konser

Festival alanında bulunan Gediz Belediyesi Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen Yüksek Sadakat Müzik Grubu Konseri, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu ve yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla büyük ilgi gördü.

“Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer”, “Aşk Durdukça”, “Ben Seni Arayamam” gibi hitleriyle tanınan, Türkiye’nin en iyi rock gruplarından Yüksek Sadakat, çok özel bir akustik konser’e imza attı. Konser alanını dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda grup üyelerine teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, sanata ve sanatçıya verilmesi gereken önemi anlatan konuşmasının ardından Yüksek Sadakat Müzik Grubu üyelerine tarhana ve çeşitli hediyeler takdim etti.(YD-EFE)