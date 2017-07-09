Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 12:22

Gediz’de konser

Yüksek Sadakat Müzik Grubu, Kütahya’nın Gediz ilçesinde Geleneksel Tarhana Festivali’nde sahne aldı.

Gediz’de konser

09 Temmuz 2017 12:22


Festival alanında bulunan Gediz Belediyesi Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen Yüksek Sadakat Müzik Grubu Konseri, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu ve yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla büyük ilgi gördü.


“Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer”, “Aşk Durdukça”, “Ben Seni Arayamam” gibi hitleriyle tanınan, Türkiye’nin en iyi rock gruplarından Yüksek Sadakat, çok özel bir akustik konser’e imza attı. Konser alanını dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik etti.


Konser sonunda grup üyelerine teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, sanata ve sanatçıya verilmesi gereken önemi anlatan konuşmasının ardından Yüksek Sadakat Müzik Grubu üyelerine tarhana ve çeşitli hediyeler takdim etti.(YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    33°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!