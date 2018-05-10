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10 Mayıs 2018 12:20

Gediz’de miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Gediz’de miniklere uygulamalı trafik eğitimi

10 Mayıs 2018 12:20


Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri, anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi. Gediz Belediyesi Yaşam Parkında bulunan trafik pistindeki uygulamalı trafik eğitimine Haymana Anaokulu öğrencileri ile veliler büyük ilgi gösterdi. Teorik eğitimlerin ardından akülü araçlarla trafiğe çıkan öğrenciler, ışık bilgilerini ise göstererek pekiştirdi. Her eğitim ve öğretim dönemi başlangıcında anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik sınıflarda verilen trafik eğitiminin sadece teorik bilgiden ibaret kalmasının ötesine geçmek isteyen Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, bu kez anaokulu öğrencilerine minikler trafik pistinde uygulamalı eğitim verdi.


Gediz Haymana Anaokulu öğrencilerinin katıldığı pistteki eğitimde öğrencilere trafik ışıklarına göre hareket edileceği, üst geçitlerden ve yaya geçitlerinden nasıl geçileceği, sürücü hatalarının neler olabileceği anlatılıp pratik olarak gösterildi. Veliler ve çocukların ilgiyle izleyip uyguladığı eğitim başarıyla sonuçlanırken, okul öncesi eğitimde bu tür etkinliklerin çocuklar için çok önemli olduğu belirtildi.(RB-EFE)




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