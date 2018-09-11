Kütahya'nın Gediz İlçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde Gediz'de öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Gediz Belediye Kültür Salonunda gerçekleştirilen eğitime Gediz'de görev yapan öğretmenler katıldı. 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde Öğretmenlere Trafik Eğitimi düzenlendi. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliğinde görevli polis memurları İbrahim Semerci ve Metehan Tosun tarafından katılımcı öğretmenlere; Trafik sistemi, trafiğin unsurları ve güvenliğinin önemi, görme, görülme ve duymanın trafikteki riskleri azaltmadaki önemi, hıza bağlı riskler, kavşaklarda karşılaşabilecek riskler, cep telefonu kullanımı, öndeki aracı geçme kuralları, yorgun ve uykusuz araç kullanmaya bağlı riskler ile emniyet kemeri kullanımı ile trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması ve aşırı hız konularında eğitim verildi. Verilen eğitimle araç kullanıcılarının daha dikkatli olmasını sağlamak ve bu kurallar konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Eğitimlerin 13 Eylül 2018 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi. (RB-EFE)