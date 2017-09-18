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18 Eylül 2017 11:59

Gediz’de okul ve servislere polis denetimi

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, servis araçları Gediz trafiğinde yerini aldı.

Gediz’de okul ve servislere polis denetimi

18 Eylül 2017 11:59

Çok sayıda servis aracının ve öğrenci veli araçlarının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan, Gediz’de trafik polisleri servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler araçlarda aramalar gerçekleştirildi.


Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin organize ettiği ve aralarında Asayiş ve Trafik polislerinin bulunduğu ekipler, okullarda uygulama yaparak ve servis araçlarını denetleyerek geniş güvenlik önlemleri aldı.


Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü okulların açıldığı ilk gün Çocukların Korunmasına ve servis araçlarına yönelik Gediz’in önemli kavşaklarında, ayrıca okul önlerinde denetim uygulaması gerçekleştirdi.


Yapılan uygulamada okul önlerinde bekleyen çocukların ve yabancı şahısların genel bilgi taramaları (GBT) sorgulamaları yapıldı, okula girenler tek tek arandı. Uygulama kapsamında okul önlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Asayiş ve Trafik polislerinin de destek verdiği uygulamada polisler okul etrafından geçen araçları durdurarak arama yaptı.


Uygulamalardan memnun kalan veliler ise okullarda her gün polis bulundurulmasını istediler.(RB-EFE)




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