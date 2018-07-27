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27 Temmuz 2018 16:19

Gediz’de plakasız ve eksik evraklı motosikletler toplandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımı artarken, trafik polislerinin denetimleri de aralıksız sürüyor.

Gediz’de plakasız ve eksik evraklı motosikletler toplandı

27 Temmuz 2018 16:19


Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ilçe merkezinde artan ve tehlike oluşturan motosiklet kullanımıyla ilgili denetimlerini arttırarak devam ettiriyor.


Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında oluşturdukları denetim noktalarında durdukları motosikletlerin evraklarını inceledi. Yapılan incelemede evraklarında eksik ve plakaları bulunmayan, aşırı egzoz sesi bulunan motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekildi.


Çarşı merkezinde plakasız motosikletleri de toplamaya başlayan trafik ekipleri, ehliyetsiz sürücülere de cezai işlem uyguluyor.


Son günlerde yapılan denetimlerde çok sayıda plakasız motosiklet ele geçirilirken, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı.




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