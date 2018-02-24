Gediz’de ‘Safahat Okuma ve Anlama’ yarışması

Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Belediyenin Kültür Etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak, anmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere “Safahat Okuma ve Anlama Yarışması” düzenlediklerini söyleyerek,”İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz eseri Safahat’ı herkesin okuması ve anlaması amacıyla yarışmaya katılan tüm yarışmacılara “Safahat“ kitabı hediye ediyoruz. Ayrıca yarışmamıza destek olan sponsorlarımız sayesinde dereceye giren yarışmacılara da çeşitli hediyeler verilmektedir. Sponsorlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür eder, yarışmaya katılacaklara başarılar dilerim” dedi.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada; Her yıl düzenlenen “Safahat Okuma ve Anlama Yarışması” Finali 5 Nisan 2018 Perşembe günü saat 20.00’de Kültür Merkezinde yapılacak. 5-10 yaş, 11-14 yaş, 15-18 yaş ve 19 üzeri olmak üzere dört ayrı yaş kategorisinde düzenlenecek yarışmada birincilere diz üstü bilgisayar, ikincilere tablet ve üçüncülere de dijital fotoğraf makinesi, yarışmaya katılan herkese ücretsiz Safahat hediye edilecek. Yarışmada 5-10 yaş kategorisi İstiklal Marşını okuyacak.

Yarışmaya başvurular 3 Nisan 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılacak. Ön eleme 4 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 09.00’dan itibaren Kültür Merkezinde düzenlenecek.(EFE)