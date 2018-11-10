Gediz'de 'Sivil Toplum Kuruluşları Platformu' ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde “Gediz Sivil Toplum Kuruluşları Platformu” ilk toplantısını gerçekleştirerek odalar arası güç birliği oluşturdu.

Toplantıya; Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, Meclis Başkanı Cafer Güneş, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ergöçmen, Gediz Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Sunar, Gediz Otelci Kahveci Lokantacı Berber Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kaynar, Gediz Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, Gediz Zıraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Aslan, SS Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akça, SS Gediz ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Menderes Yiğiter katıldı.

Gediz'in sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer sorunlarının sivil toplum örgütleri olan odalarımız ile istişare ederek tespitinin sağlanması gerekli ve ilgili mercilere birlik beraberlik içerisinde iletilip çözüm yollarını aramak amacıyla böyle bir oluşumu gerçekleştirdiklerini söyleyen Gediz Ticaret ve Sanayi Odası BaşkanıVedat Öztürk; “Yaptığımız toplantıda Üniversitemizle ilgili sorunlar, Termal Turizm, Yol, OSB Teşvikleri, yeni gelecek yatırımcılara gösterilecek kolaylıklar, üyelerin sorunları, ekonomik sorunlar, Tarım ve Hayvancılık ile Madencilik konularında oda başkanlarımızla istişarede bulunduk. Bu konulardaki eksikliklerimizi belirledik. Toplantılarımızı her ay düzenli olarak gerçekleştirerek bu güç birliğini sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.(RB-EFE)