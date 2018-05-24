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24 Mayıs 2018 16:45

Gediz’de Sportif Yetenek Taraması gerçekleştirliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla 81 ilde eş zamanlı hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, Kütahya’nin Gediz ilçesinde 598 öğrencinin tek tek 8 farklı istasyonda ölçümleri alınmaya başlandı.

Gediz’de Sportif Yetenek Taraması gerçekleştirliyor

24 Mayıs 2018 16:45


Tarama testlerine katılan öğrencilerle yakından ilgilenen ve tarama testlerini takip eden İlçe Spor Müdürü Muhammed Keskin, sporcularla spor ve hedefleri hakkında sohbet etti, tavsiyelerde bulundu. Proje hakkında bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, “Proje kapsamında İlköğretim 3. sınıf öğrencileri 8 ayrı teste tabii tutulmaktadır. Bu testler; boy- kilo ölçümleri, esneklik ölçümleri, kulaç uzunluğu-oturma yüksekliği ölçümleri, dikey sıçrama testi, kavrama kuvveti testi, geriye doğru sağlık topu atma testi, çeviklik testi, 20 metre sürat testi. Uygulanan testlerin ölçümleri tamamen elektronik ortamda yapılmakta olup, alınan veriler sistem üzerinden Ankara’da bulunan genel merkeze iletilmekte ve veriler bu merkezde depolanmaktadır. Öğrencilerin yetenek taraması sonuçlarının değerlendirilmesi projenin en üst kurulu olan Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir” dedi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde gençleri misafir etmekten onur duyacaklarını ifade etti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği protokolü ile 20 kişilik uzmanlardan oluşan heyet 598 öğrencinin tek tek 8 farklı istasyonda ölçümleri yapıldı.(RB-EFE)




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