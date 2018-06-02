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02 Haziran 2018 12:09

Gediz’de toplu sünnet kayıtları başladı

Gediz Belediyesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan toplu sünnet için kayıtların başladığı açıklandı.

Gediz’de toplu sünnet kayıtları başladı

02 Haziran 2018 12:09


Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 22-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde yapılacak olan toplu sünnet merasimi için sünnet olacak çocukların kayıtlarına başlandığını belirterek,” Her yıl Kaymakamlığımız ve belediyemiz işbirliği ile düzenlediğimiz toplu sünnet merasimi ile çocuklarımıza unutamayacakları güzel bir düğün merasimi armağan ediyoruz. Sünnet olacak çocukların kayıtlarının yapılması hususunda mahalle ve köy muhtarlarımızın gerekli hassasiyeti göstererek ihtiyacı olan çocukları bizlere bildirmeleri ve kayıtlarını yaptırmaları, çocuklarımız ve aileleri bakımından önemlidir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum” dedi.(EFE)




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