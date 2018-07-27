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27 Temmuz 2018 17:41

Gediz’de toplu sünnet

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı iş birliğiyle 15 çocuk sünnet ettirildiAdnan Menderes Yaşam Parkı Yaşam Kafe’de düzenlenen toplu sünnet merasimine aileleriyle birlikte katılan 15 çocuk, tören öncesi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı İbrahim Girgin tarafından sünnet edildi.

Gediz’de toplu sünnet

27 Temmuz 2018 17:41

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı iş birliğiyle 15 çocuk sünnet ettirildi


Adnan Menderes Yaşam Parkı Yaşam Kafe’de düzenlenen toplu sünnet merasimine aileleriyle birlikte katılan 15 çocuk, tören öncesi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı İbrahim Girgin tarafından sünnet edildi.


Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; her yıl Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen toplu sünnet organizasyonuyla yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının erkekliğe ilk adım atmalarına imkan sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, çocuklara ve ailelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Düzenlenen sünnet törenine Kaymakam Muhammet Önder, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Akbulut, AK Parti İlçe Yönetimi, AK Parti İlçe Kadın Kolları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.


Takı ve okunan Mevlid-i Şerif’in ardından gönüllerince eğlenen çocuklar ve yakınları daha sonra düzenlenen konvoya iştirak etti. Konvoyun ardından ikram edilen etli pilav ve ayranla birlikte Toplu Sünnet Etkinliği sona erdi.(EFE)




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