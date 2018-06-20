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20 Haziran 2018 15:21

Gediz’de trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde hammadde yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, Gürcistan uyruklu 1 kişi öldü.

Gediz’de trafik kazası: 1 ölü

20 Haziran 2018 15:21


Kaza Gediz-Kütahya karayolunun 21.kilometresinde meydana geldi. Vasil Kvrivishvili yönetimindeki plakası belirlenemeyen hammadde yüklü tır, Gediz istikametine geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Devrilen tırın altında kalan sürücü Vasil Kvrivishvili olay yerinde can verdi.


Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle kaza mahalline gelen jandarma ve AFAD ekipleri araçtan cesedi çıkararak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi.


Kazanın ardından olay yeri temizlenirken, 267 metrelik fren izi de dikkat çekti.


Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (RB-EFE)




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