Gediz’de trafik kazası; 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Albayrak’ın kullandığı 43 NF 131 plakalı araç ile Ahmet Harman’ın kullandığı 43 AAE 440 plakalı motosiklet Gediz-Eceköy yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motorda bulunan sürücü Ahmet Harman yaralandı. Yaralı şahıs, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Ahmet Harman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve her iki araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı