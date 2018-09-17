Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi Ahmet Dizman Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre çocuklarını okula bırakan Suna Karaaydın yönetimindeki 43 LG 008 plakalı otomobile Kamil Demir'in kullandığı 43 AAH 320 plakalı öğrenci servisi çarptı. Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Suna Karaaydın ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıyı Gediz Devlet Hastanesine kaldırırken, Suna Karaaydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çok sayıda sokağı birbirine bağlayan söz konusu yola trafik ışığı isteyen vatandaşlar, bu duruma isyan etti. Mahalle sakinleri, “Yıllardır bu kaçıncı kaza. Daha kaç kurban vermemiz lazım. Yetkililer artık duysun sesimizi. Bu kavşağa acil olarak trafik ışığı istiyoruz” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RB-EFE)