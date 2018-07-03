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03 Temmuz 2018 19:49

Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

03 Temmuz 2018 19:49


Kaza, Gediz-Altıntaş karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye, Altıntaş istikametinden Gediz istikametine gitmekte olan İsa Kartal yönetimindeki 10 UC 584 plakalı otomobil, Bahattin Akdağ yönetimindeki 64 NL 012 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı.


Kazada Otomobil sürücüsü İsa Kartal ve otomobilde bulunan Bayram Kartal yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (YD-EFE)




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