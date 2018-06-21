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21 Haziran 2018 19:16

Gediz’de trafik kazası; 6 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Gediz’de trafik kazası; 6 yaralı

21 Haziran 2018 19:16


Kazada, Gediz-Kütahya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. İlhami Ölçer’in kullandığı 26 TR 383 plakalı otomobil, yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücünün yanısıra otomobilde yolcu olarak bulunan aynı aileden Gülsen Ölçer, Suna Ölçer, Alican Ölçer, Yılmaz Ölçer ve Zeynep Sırma Ölçer yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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