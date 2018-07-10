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10 Temmuz 2018 18:49

Gediz’de traktör takla attı; 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gediz’de traktör takla attı; 3 yaralı

10 Temmuz 2018 18:49


Aksaklar köyü İkipınar mevkiindeki meydana gelen olayda, Ramazan Kazak’ın kullandığı 43 EY 957 plakalı traktör, orman yoluna seyir halinde ilerlediği esnada bir anda geri giderek takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan Kazak ile, kızı Emine Kazak ve gelini Kadriye Kazak çeşitli yerlerinden yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(RB-EFE)




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