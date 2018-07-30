Gediz’de ‘Yaşam Park Olimpiyatları’

Adnan Menderes Yaşam Parkı Açık Hava Sahnesi üzeri piknik alanında 12 yarışmacının katılımıyla gerçekleşen Yaşam Park Olimpiyatları kıyasıya mücadelelerle seyircilere renkli ve heyecanlı dakikalar yaşattı.

Yaşam Park Olimpiyatlarının birincileri C grubundan Muhammet Keskin, Recep Ertaş, Ümit Keskin olurken, D grubundan Ahmet Emre Öztürk, Solmaz Çetinkaya, Havva Altıntaş ikinci, B grubundan Mücahit Tosun, Ayşegül Özbaş, Osman Mert Kul üçüncü, A gurubundan Fatma Özden, Rabia Dönmez, Halil Bardakçı dördüncü oldu. Yarışma sonunda madalya ve kupa töreni düzenlendi

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; 16.sını düzenledikleri Geleneksel Tarhana Festivali çerçevesinde bu yıl ilk defa ’Yaşam Park Olimpiyatları’ gerçekleştirdiklerini belirterek,” Yarışmacılarımız doğayla iç içe keyifli bir parkurda finiş çizgisine büyük bir mücadelenin ardından ulaşmışlardır. Düzenlenen yarışmamıza destek veren Gençlik Hizmetler ve İlçe Spor Müdürü Muhammet Keskin, Atletizm Antrenörü Kenan Özcan ve yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum” dedi. (EFE)