Gediz’de Yaz Spor Okulu 682 öğrenci ile başladı

Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediye Başkanlığı sponsorluğunda düzenlenen yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi.

Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Gediz Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Zekeriya Ünal, Belediye Meclis Üyesi Şerif Ahmet Demir, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yaz Spor Okulu’nun 10 branşta faaliyet göstereceğini ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, şunları söyledi: "Okulların kapandığı bu dönemde çocuklarımızı, gençlerimizi sportif aktivitelere alıştırmak, bedensel egzersizler yaptırarak onların genç bedenlerini geleceğe hazırlamak, aralarından geleceğin sporcularını seçmek, hiç olmazsa sağlıklı birer birey olmalarını sağlamak amacıyla yaz spor okullarımızı açtık. Tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde geleceğin milli sporcularının yetişeceğine inanıyorum." Dedi

682 sporcunun katılımı ile rekora koştuklarını ifade eden Müdür Muhammed Keskin, “5 Futbol, 3 Voleybol, 2 Basketbol, 2 Jimnastik, Kort Tenisi, Badminton, Masa Tenisi, Çocuk Atletizmi, Atletizm, yüzme ve zeka oyunları branşlarında faaliyet göstereceğiz. Bizlere yaz spor okulu kapsamında destek veren Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Düzenlenen tören sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekilerek, Gediz Belediyesi tarafından yaptırılan formalar sporculara hediye edildi.

Tören, çeşitli spor dallarında sporcuların gösterileri ile sona erdi.(RB-EFE)