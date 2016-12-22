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22 Aralık 2016 15:36

Gediz’den Halep’e gıda ve giyim yardımı

Gediz’den Halep’e gıda ve giyim yardımı

22 Aralık 2016 15:36

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İHH İnsani Yardım Vakfı Gediz Temsilciliği tarafından organize edilen “Halep’e Yol Açın” yardım kampanyası ile Halep’e gıda ve giyim yardımı yapıldı.
İHH Gediz Temsilciliği organizasyonunda, Eğitim-Birsen, Memur-Sen, Diyanet-Sen, Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, köy muhtarları ve Gediz Arama Kurtarma Doğa Sporları ve Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin (GEDAK) katkılarıyla gerçekleştirilen “Halep’e Yol Açın” yardım kampanyası için Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde tören yapıldı. Törende, toplanan gıda ve giyecek maddelerinden oluşan bir tır dolusu yardım malzemesini Halep’e yolcu etmeden önce dualar edildi. Yardım malzemeleri, yapılan duanın ardından Halep’teki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıkarıldı. (MA-EFE)



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