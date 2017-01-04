Gediz’den Halep’e yardımlar devam ediyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinden Halep’e gıda yardımı devam ediyor.

Gediz Belediye Başkanlığınca başlatılan Halep’e Destek Kampanya ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gediz Temsilciliği tarafından toplanan 3 tır dolusu yardım malzemesinin Halep’e gönderilmesi için Gediz Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi.

Törene Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Turgut Çıtak, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Belediye Meclis Üyeleri, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mesut Naci Cebecioğlu, Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı İbrahim Başol ve yardımseverler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, 15 Temmuz’da vatanına ve milletine sahip olan halkın bugün Halep’teki Müslüman kardeşlerine birlik ve beraberliğini göstermek üzere çok kısa sürede organize olduğunu söyledi.

Başkan Saraoğlu, “Gediz halkı yardım severliğini bugün en güzel şekilde göstermiştir. Ben öncelikle Gediz halkının, sivil toplum kuruluşlarının Halep’e kardeşlik kampanyası içinde infak ettikleri verdikleri bu yardımlardan dolayı Gediz’de yaşayan bütün kardeşlerimize Gediz Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bu bir insanlık görevi. Bu insanlar 100 yıl önce bizim coğrafyamız bizim sınırlarımız içeresinde idi. Buradaki yaşayan insanlarda yurt dışına gitmek istediklerinde bizim pasaportumuzu kullanıyorlardı. Çanakkale’de de ölenlerden Halep’te doğanlarda var. Bu tür yardımları sadece Gediz olarak değil bütün Türk Milleti büyük bir hamiyetperverlik içerisinde yapıyor. Malumunuz ülkemiz çok zor koşullardan geçiyor, bizde bu krizleri felaketleri yaşamış bir ilçeyiz. Aslında bizim yaptıklarımız bir tür sadaka. Sadece bununla geçerli değil devletimiz gerek sivil toplum kuruluşları, gerek devletin resmi kuruluşları pek çok yardım kanalları var. Yardımlarınızı eksik etmeyin devletimiz güçlüdür ama milletin yardımını da hissetmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda sık sık söylemleri ifadeleri var. Ben katkı sunan bütün kardeşlerimize, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve üyelerine teşekkür ediyorum. Burada iki yardım organizasyonu var. İnsani Yardım Derneği İHH, kardeşlerimiz birkaç kez yardım tırlarını gönderdiler. Bizde 65 ton gıda maddesi gönderiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan dualar eşliğinde yardım tırları Halep’e gönderilmek üzere yola çıkarıldı.(MA-EFE)