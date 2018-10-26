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Gediz'e modern pazar yeri

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, bölgenin en büyük pazar yerinin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Pazar yeri konusunda ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını, bu nedenle modern bir pazar yeri oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Akçadurak; “ Yenileme çalışmaları kapsamında 1. ve 2. kısımların yol olan bölümleri kırma taş ile doldurup tesviye edildikten sonra, 12 santimetre kalınlığında çelik hasırla saha betonu çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca pazaryeri içerisindeki ızgaralı sistem olan drenaj hatları yenilenmektedir. Pazar yeri ilçemizin ve pazar yeri esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacak” dedi.(EFE)

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