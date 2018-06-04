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04 Haziran 2018 03:13

Gediz’e Seçim İrtibat Bürosu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde AK Parti Seçim Irtibat Bürosu dualarla açıldı ve açılış sonrası iftar yemeği verildi.

Gediz’e Seçim İrtibat Bürosu

04 Haziran 2018 03:13


Seçim Bürosu açılışı ve iftar yemeği programına AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Mustafa Şükrü Nazlı, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı, AK Parti Gediz İlçe Kadın Kolları, AK Parti Gediz İlçe Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Seçim bürosunun açılışında bir konuşma yapan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, ’’ Seçim bürosunun açılışı resmi bir başlangıçtır. Hep birlikte bugün itibarıyla kapı kapı dolaşacağız. Açmadık kapı bırakmayacağız. Tüm gönüllere girmeye çalışacağız. İnşallah 24 Haziran AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın büyük çoğunlukla kazanacağı bir zafer günü olacaktır. Milletvekili olarak ta 5 vekil çıkaracağımızdan şüphem yok’’ dedi.


AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, ’’İnşallah 24 Haziran’da bu seçimi büyük bir zaferle kazanıp hemen 25 Haziran da Mahalli seçim çalışmalarına başlayacağız. Bu seçim bittikten sonra rahatladık diyecek halimiz yok. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizler Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ülkemizin geleceği adına, çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak adına çalışmak zorundayız. Rabbim hepimizi utandırmasın’’ diye konuştu.


AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, yaptığı konuşmada, ’’24 Haziran seçimleri belki 100 yılda bir önümüze gelecek tarihi bir fırsat. Bu seçim Türkiye’nin önünü açacak bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız bu seçimlerden sonra inşallah başkan olacaktır. Parlamento da yeterli desteği sağlamak için ve 5 sıfırlık sonucu almak için çok çalışmamız lazım. Kişiler fanidir, baki olan davadır. Dava adamları davaya veda etmezler. Veda etmeyeceğim. Eğer içinizden birinizin kalbini kırdıysak hakkınızı helal edin. Biz davanın bir neferiyiz. Son nefesemize kadar mücadelemize devam edeceğiz’’ dedi.


Seçim Bürosu’nun dualarla açılmasından sonra program verilen toplu iftar yemeği ile sona erdi. (YD-EFE)




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