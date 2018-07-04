Gediz’e şehitler abidesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonucu şehit listelerine ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “7 farklı renk ve parçadan oluşan Türkiye’nin 7 bölgesini temsil eden Şehitler Abidesi, vatan topraklarımızı korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizin bu coğrafyada yaşananların hatırlanması, bu destanın kahramanlarının ebediyen unutulmaması için yapılmıştır” dedi.

Akçadurak, “ Şehitler Abidesi, milli birliğimizin, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin varlığına yapılan her türlü tehdide karşı Türk halkının vazifeye hazır olduğunun temsili bir örneğidir. Bu anıt Milli Mücadele ve tüm şehitlerimizin anısına yapılmıştır. 7 farklı renkten oluşan Türkiye’nin 7 bölgesini temsil eden Şehitler Abidesi 93 Harbi’nden günümüz terör şehitlerine kadar, vatan topraklarımızı korumak adına canlarını feda eden Gedizli 386 şehidimizin isimleri farklı renklerdeki mermer sütunlara kazınmıştır. Ayrıca anıtın tam ortasında ise 30 Ağustos 1942 senesinde yapılan Abide Köyünde bulunan Şehitler Anıtının bire bir aynısı yapılarak tamamlanmıştır. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine evirilen bir Ülkenin, bir ilçenin, bir vilayetin torunlarıyız. Aziz ruhları şad olsun. O günlerde Gediz’de mücadele etmiş ecdadımızla da gurur duyuyoruz. Şehitler Abidesi ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.(EFE)