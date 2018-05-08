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08 Mayıs 2018 10:26

Gediz’in geleceği MEMATFEN’de buluştu

Kütahya’nın Gediz Mehmetçik Ortaokulu Matematik ve Fen Bilimleri Yarışması, ilçenin 4.

Gediz’in geleceği MEMATFEN’de buluştu

08 Mayıs 2018 10:26

sınıfları seviyesindeki en iyi 121 öğrenci bir araya getirdi.


Bu sene 5.si gerçekleştirilen MEMATFEN sınavında 4. sınıf öğrencileri üst seviyedeki Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından test sorularını cevaplayarak birbirleri ile yarıştılar.


Matematik ve Fen Bilimleri branşlarındaki 25’er sayısal yetenek ağırlıklı soru ile gerçekleştirilen organizasyon Gediz ilçesindeki ilkokulların en başarılı öğrencilerini bir araya getirdi.


Sınav sonucunda ilk 5’e giren öğrencilere Madalya ve başarı belgesinin yanısıra tablet hediye edildi.


Yarışmada Birinciliği Kurtuluş İlkokulu’ndan Emine Naz Gürpınar, ikinciliği Dayınlar İlkokulu’ndan M. Ertuğrul Gezgin, üçüncülüğü Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan Ali Eren Ertürk, dördüncülüğü Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan Canan Cıngıllı ve beşinciliği ise Kurtuluş İlkokulu’ndan Gülsena Aslan aldı.


Yarışmaya giren diğer öğrencilere de yarışma şapkası, kalem, silgi, kalem tıraş hediye edilip ikramlarda bulunuldu, yarışmaya ait sonuç karneleri en kısa sürede her öğrencinin okullarına gönderileceği öğrenildi.


Mehmetçik Ortaokulu Müdürü Mahmut Bahadur, "Yarışmaya katılan öğrencilerimize yaşamları boyunca ahlaklı, dürüst, hoşgörülü, milli değerlere saygılı ve bu değerlere sahip çıkan, bilimsel, teknolojik ve kültürel değişimleri izleyen, bilime olan merakını ve bilgisini sürekli yenileyen bir nesil olmalarını öğütlemek bizlerin en temel vazifesidir" dedi.(RB-EFE)




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