Gedizli Halk Eğitimi Merkezinden karma sergi

Sergi açılışına Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Av.Mesut Yörük ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve işaret dili gösterisi ile akışını sürdürdü. “Okuma - Yazma Seferberliği” kapsamında başarılı olan vatandaşlara sertifikalarını veren Kaymakam Muhammet Önder; “Göstermiş olduğunuz azim ve başarı sebebiyle sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Gediz Kaymakamı Muhammet Önder tarafından açılan Karma Serginin ardından protokol üyeleri sergilenen eserlerin bulunduğu stantları tek tek dolaşarak ürünler hakkında, usta öğreticilerden bilgi alarak Kurum Müdürü Zekeriya Ünal olmak üzere usta öğreticiler ve kursiyerlere yapmış oldukları güzel ve özverili çalışmalar sebebiyle tebrik etti.