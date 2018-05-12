Gedizli kadınlardan Anneler Günü etkinliği

’Yoğurt Kovanı, Oklavanı Al Ritmofit’e Gel’, ’Koşabiliyorken Koş Ritmofit’le Coş’ sloganı ile Anneler Gününe özel etkinlik kapsamında bir araya gelen kadınlar, spor salonunda bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliğe Gedizli anneler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikle ilgili konuşan Gediz İlçe Spor Müdürü Muhammet Keskin; “Gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan tüm annelerimize teşekkür ediyorum. Annelerimizin kendilerinin uzun süren çalışmalar sonucu hazırladıkları etkinlik çok güzel oldu. Bu çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.(RB-EFE)