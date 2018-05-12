Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 15:45

Gedizli kadınlardan Anneler Günü etkinliği

Kütahya’nın Gediz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadın şöleni etkinliği düzenledi.

Gedizli kadınlardan Anneler Günü etkinliği

12 Mayıs 2018 15:45


’Yoğurt Kovanı, Oklavanı Al Ritmofit’e Gel’, ’Koşabiliyorken Koş Ritmofit’le Coş’ sloganı ile Anneler Gününe özel etkinlik kapsamında bir araya gelen kadınlar, spor salonunda bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliğe Gedizli anneler yoğun ilgi gösterdi.


Etkinlikle ilgili konuşan Gediz İlçe Spor Müdürü Muhammet Keskin; “Gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan tüm annelerimize teşekkür ediyorum. Annelerimizin kendilerinin uzun süren çalışmalar sonucu hazırladıkları etkinlik çok güzel oldu. Bu çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.(RB-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç