"Geleceğe yönelik yatırımlarımız her geçen gün katlanarak devam ediyor"

sınıf öğrencileri Alime Ecrin Er, Özge Türkmen ve Adem Aslan'ı makamında ağırladı.

İlköğretim Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret eden 4'ncü sınıf öğrencileri Alime Ecrin Er, Özge Türkmen ve Adem Aslan Başkan Saraçoğlu'na çiçek takdim etti.

Eğitim-Öğretim yılı 2018-2019 yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için başarılı geçmesini dileyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Geleceğe yönelik yatırımlarımız her geçen gün katlanarak devam etmektedir. Orta ve uzun vadede geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek adına evlatlarımıza, verdiğimiz önem ve değer bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da devam edecektir. Bizim en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 2018-2019 eğitim öğretim yılına başarılı ve heyecanla başladıklarını görüyoruz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin başarı ve heyecanlarının hayatları boyunca devam etmesini temenni ediyor, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. (EFE)