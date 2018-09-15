Genç çiftçilere 30 adet düve desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkındaki tebliği kapsamında, her biri değişik köylerden 6 genç çiftçiye 30 bin lira değerinde 5'er adet hibe düve dağıtımı yapıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 2018 yılında “Genç Çiftçi Desteklemesi” projesinden 25 çiftçinin yararlandığını ifade etti. Tokdemir “ 2016 ve 2017 yılında 60 genç çiftçiye, Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklemelerinden toplam 1 milyon 800 bin TL hibe sağlanmıştır. 2018 yılı ile birlikte genç çiftçi desteklemelerinden ilçemizde 3 yılda toplam 2 milyon 550 bin TL hibe sağlandı” dedi. (MEİ-EFE)