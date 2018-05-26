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26 Mayıs 2018 14:56

Genç hafızlardan Hisarcık’ta hatimle teravih

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Köprübaşı Camii’nde 3 genç hafız tarafından teravih namazını hatimle kıldırılıyor.

Genç hafızlardan Hisarcık’ta hatimle teravih

26 Mayıs 2018 14:56


Emet ve Hisarcık Müftülüğünce organize edilen program çerçevesinde Emet Müftülüğü Hafızlık Kur’an Kursunun genç hafızlarından Talha Çakır, Yasin Üstün ve Muhammed Bekir Demir tarafından Köprübaşı Camiinde teravih namazı hatimle kıldırılıyor.


Hatimle kıldırılan teravih namazının halkın ilgisini çektiğini söyleyen Köprübaşı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz, “İlçe halkımız memnuniyetini dile getirmektedir. Bu bir ihtiyaçtır. Hatimle teravih namazı kılınması güzel bir şeydir. Normal teravih ile hatimle teravih arasında 15-20 dakika fark vardır. Ama hatimle kılınan namazın sevabı daha çoktur. Bu nedenle halkımızı hatimle teravih namazı kılmaya davet ediyorum. Genç hafızlarımızdan da Allah razı olsun” dedi.(MA-EFE)




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