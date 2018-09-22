Genç hakemler Simav'da yemin etti

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2018-2019 futbol sezonu kokart gecesi düzenlendi. Kütahya il merkezi ve ilçelerden gelen 60 genç hakemin katıldığı etkinlikte, il hakemliğine terfi eden 16 genç hakem de yemin etti.

Simav İlçe Stadı'nda düzenlenen törene, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Türkmen, Merkez Hakem Kurulu Bölge Sorumlusu Murat Ilgaz, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Arıkan, Mesut Carık, DPÜ Öğretim Görevlisi ve Futbol Gözlemcisi Seydi Karakuş, eski milli hakem Ekrem Şenyiğit, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz ve genç hakemlerle davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın yaptı. Aydın "Futbol bütün güzellikleriyle hayatımıza renk katmaya devam ediyor. Bu sezonunda aynı heyecanını hep birlikte yaşama ümidiyle 2018-2019 futbol sezonu hepimize hayırlı olsun" dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ev sahipliğini yaptığı organizasyonda, 2018-2019 futbol sezonunun hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Merkez Hakem Kurulu Bölge Sorumlusu Murat Ilgaz törende yaptığı konuşmada, Simav'ın çok güzel bir ilçe olduğunu ve burada bulunmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ilgaz "Sevgili Kütahyalılar, biliyorsunuz geçen sezon sizin için son derece başarılı geçti. İlçede bir C hakeminiz var, şu anda ilde maç yönetiyor, keşke burada olup şiltlerini alabilselerdi. Umuyorum ki bu 4 sayısı yeterli değil, bu güzel ilimiz daha da fazlasını hak ediyor. Nasip olursa biz ya da bizden sonra gelecekler de mutlaka şehre sahip çıkacaklar ve futbol açısından gelişimini sağlayacaklardır" diye konuştu.

Kütahya İl Hakem Kurulu Yönetim Kurulu Üyelerine plaket verilmesinden sonra bir konuşma yapan Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Türkmen, 2018 – 2019 futbol sezonunun Türkiye hakemliğine hayır getirmesi, sıkıntısız, kazasız, belasız bir sezon geçirilmesi dileklerinde bulundu.

Katılımcıların ve genç hakemlerin toplu hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından, 12 yıllık hakem İsmail Öztürk "Bugün burada Kütahya Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği'nin sezon açılışı yapılmaktadır. Kütahya merkez ve ilçelerinden katılan hakemlerimizle birlikte sezon açılışımız gerçekleşecektir. Klasmana terfi eden bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Allah yollarını açık etsin, başarılar dilerim" dedi.

Hakem adaylarının yemin töreni öncesi bir konuşma yapan, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Türkiye amatör spor kulüpler konfederasyonu olarak bir aile olduklarını ifade etti. Cengiz "Bu ailenin içerisinde sizlere, ailenizle birlikte spor camiasına yeni sezonda federasyonumuz ve yönetim kurulumuz adına hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Simav'da düzenlenen kokart töreni, aday hakemlikten il hakemliğine terfi eden 16 genç hakemin ant içmesiyle ve kokartlarını almasıyla sona erdi.