"Gençlerimizi bütün kötülüklerden korumalıyız"

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir süre önce oluşturulan İlçe Uyuşturucu ile Mücadele ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Furkan Başar Başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Başar, risk altında bulunan grupların, öğrencilerin ve gençlerin korunması için uyuşturucuyla etkin mücadele edilerek ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarını, eylem planı uygulayarak gerekli denetimlerini titizlikle uygulamaları talimatını verdi.

Uyuşturucuyla mücadelenin önemine vurgu yapan Başar, “Geleceğimiz olan gençlerimizi bu kötülükten korumalıyız. Eğitim kurumlarımız, emniyet güçlerimiz, rehberlik birimlerimiz ve diğer kurumlarımızın ortak çalışmalarıyla bu hususta birlikte hareket ederek çözüme ulaşabiliriz. Velilerimizin de çok dikkatli olmaları gerekiyor.'' dedi.

Toplantıda koordinatör ve görevli birim adına İlçe Hastanesi Başhekimi Dr Reyhan Demir konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Toplantıda, ayrıca ilçede birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için sektörler arası işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirtildi. Halk sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biri olan uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi yönündeki çalışmaların kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiği de vurgulandı. İlçede uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı toplantıda uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi yönündeki çalışmaların karalılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.(MA-EFE)