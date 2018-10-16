Gençlik Merkezi'nde İngilizce Kursu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 2018-2019 yılın ilk kursu olan, A-1 seviyesinde İngilizce Kursu açıldı.

Alınan bilgiye göre, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 13.30 ile 16.20 arasında başlatılan ve 40 kişinin kayıtlı bulunduğu kursun öğretmenliğini Havva Çetin yapıyor.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Gençlik Merkezi personeli Uzman İsmail Gökkaya ile koordineli olarak kurs çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. İngilizce kursunun devamlılık gerektiren bir süreç olduğunu söyleyen öğretmen Havva Çetin, “Hızlı ve etkili İngilizce öğrenmek için, okumak, sözlük kullanmak, dinlemek, yazmak ve konuşmak gerekir” dedi.

Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Aktay, “Güçlü geleceğin gençlerini her alanda donanımlı olarak yetiştirmek amacıyla, Gençlik Merkezi'nin tüm başvurularına olumlu cevap veriyoruz. Gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanat faaliyetleri alanında, serbest zamanlarını ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Toplumda aktif vatandaşlar olarak yer almaları için çalışmalara zemin hazırlıyor, uygun olan tüm kursların açılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.